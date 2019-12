Commissione banche | Di Maio | “Lannutti si è detto disponibile a un passo di lato Per la

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Dopo giorni di tensione nella maggioranza per la candidatura del senatore M5s Elio Lannutti alla presidenza della nuovaparlamentare d’inchiesta sulle, Luigi Diospite di Porta a Porta annuncia che il fondatore dell’Adusbef “si èa undi”. Dopo la sua rinuncia, per quel ruolo restano in lizza “i deputati Alvise Maniero e Carla Ruocco“. Senza escludere il Questore del Senato Laura Bottici e il deputato Raphael Raduzzi. L’accordo con il Pd ora è alla portata. La presidenza resterebbe comunque al M5S e si potrebbe incrociare con una girandola di nuove nomine (in sostituzione di Ruocco o Bottici) e con l’elezione del presidente dellasui fatti di Forteto. Martedì il Partito democratico e Italia viva avevano chiesto che Lannutti facesse unindietro anche alla luce del fatto che il ...

