Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)Diè stata ospite di Caterina Balivo nel programma di RAI1da me dove ha ricordato il matrimonio con Sandro Paternostro, spiegando che risposandosibbe la suaDinon si sposerà più, pena la rinuncia alla. La show girl ha raccontato a Caterina Balivo, eda Me, di non essersi sposata con il precedente compagno per nonlache le spetta come vedova del giornalista RAI Sandro Paternostro. Lunga chiacchierata diDicon Caterina Balivo. Come sempre la show girl si racconta senza peli sulla lingua, toccando vari argomenti della sua vita personale. La Diha ricordato la sua storia d'amore con Sandro Paternostro. I due si sposarono nel 1998, lo storico corrispondente della RAI aveva 76 anni ...

Noovyis : (Carmen Di Pietro a Vieni da me “Non mi sposo per non perdere la pensione del mio ex marito”) Playhitmusic - - BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Carmen Di Pietro: “Non mi sono mai sposata perché…” - SaCe86 : Carmen Di Pietro: confessione sulla madre, puntata Vieni da me -