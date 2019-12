Brad Pitt e Jennifer Aniston | il gesto di lei per riavvicinarsi

Leggi la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)invitaalla sua festa di Natale Da quandoha invitato l’attorealla festa per i suoi 50 anni a febbraio scorso, si vocifera di un possibile ritorno di fiamma tra i due.è ormai single da tempo, mentresi è separata nel 2018 da Justin Theroux, a cui era legata da due anni. E ora ci si mette un nuovo invito a far sognare i fan della coppia più amata dei primi anni 2000:, infatti, avrebbe invitato l’ex marito alla festa di Natale per pochi intimi organizzata durante le feste, tra cui figurano star di Hollywood come Kate Hudson, Tom Hanks, Reese Witherspoon e Gwyneth Paltrow, a cui ora si aggiunge la partecipazione di, che secondo Repubblica avrebbe confermato la sua partecipazione. Per i fan è un chiaro segno di riavvicinamento, soprattutto considerando che per la prima volta da quando si ...

