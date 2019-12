Alessia Marcuzzi via da L’Isola dei Famosi? Costanzo | “Saprà rimediare”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Isola deisostituita? Mauriziodice la sua Il noto conduttore Maurizioè tornato a rispondere ai lettori di Nuovo, la rivista diretta da Riccardo Signoretti. La conferma diall’Isola deinon convince tutti. Nella scorsa edizione del reality show è stata travolta dalle critiche per il video di Fabrizio Corona e il caso Riccardo Fogli, il presunto tradimento della moglie del cantante Karin Trentini, fino all’abbandono da parte dei concorrenti e l’allontanamento degli autori. A farne le spese è stata proprio, come se il canna gate di Francesco Monte non fosse bastato due anni fa. Armando di Caserta si è rivolto a Maurizio, affermando che le ultime due edizioni dell’Isola deinon sono state uno spettacolo edificante. Il marito di Maria De Filippi ne è certo: nella ...

Noovyis : (Alessia Marcuzzi, nuovo look: lo fa a vedere a tutti con un selfie senza un filo di trucco) Playhitmusic -… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi nuovo look: lo fa a vedere a tutti con un selfie senza un filo di trucco - #Alessia #Marcuzzi… - telegnocca : ultima apparizione del 2019 per la dea Alessia Marcuzzi e sua Divinità non delude le sterminate folle dei suoi fans… -