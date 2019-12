Al via l’entusiasmante missione ESA Cheops, svelerà i segreti dei mondi “alieni” (Di mercoledì 18 dicembre 2019) La missione Cheops dell’ESA è partita alle 09:54:20 del 18 dicembre dalla base spaziale europea a Kourou, in Guyana francese, a bordo di un lanciatore Soyuz-Fregat, per la sua entusiasmante missione per caratterizzare i pianeti in orbita intorno a stelle diverse dal Sole. Segnali dalla navicella, ricevuti dal centro controllo missione presso INTA a Torrejón de Ardoz vicino Madrid, Spagna, attraverso la stazione di tracciamento a terra Troll alle 12:43, hanno confermato che il lancio è riuscito. Cheops, Characterising Exoplanet Satellite – satellite per la caratterizzazione degli esopianeti – è una collaborazione tra l’ESA e la Svizzera, con importanti contributi da parte di altri 10 Stati Membri dell’ESA. La prima missione ESA dedicata ai pianeti extra-solari, o esopianeti, studierà i pianeti conosciuti oltre il nostro sistema solare e fornirà informazioni chiave ...

