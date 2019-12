Wanda Nara | “Non so cosa sia una tata Cresco i miei 5 figli da sola | sennò perché farli?”

Leggi la notizia su gossip.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019)confessa di non essere mai ricorsa al supporto esterno di unache la aiutasse a crescere i suoi 5, “Lida” dichiara la moglie di Mauro Icardi che ha avuto tredal calciatore Maxi Lopez e due bambine dal campione dell’Inter “Tate? Io le tate non so chesiano, mai avute. Sul serio,che li ho fatti a fare?”.

