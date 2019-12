Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 17 dicembre 2019) Secondo appuntamento settimanale del Trono classico di Uomini e Donne Le anticipazioni delladel Trono classico di Uomini e Donne, svelano che Maria De Filippi farà entrare una nuova coppia ospite, ovvero Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La ragazza andrà immediatamente da Giovanna per abbracciarla e dirle che va pazza per lei. Quest’ultima, … L'articolo ‘Tisto ca**o…’:indi Uomini e Donne proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : 'Ti senti sto ca**o...': Giulio Raselli insultato in studio, spoiler puntata odierna di Uomini e Donne - - scheggia32 : @PlacidiPaola @AndreaRub2019 So come ti senti.Ho provato una volta soltanto un'attacco di panico...da paura! terrib… - didogenchev70 : RT @Giu_Fabiana: Ciò che determina la grandezza d'un successo non è la fama, tanto meno gli elogi; quanto la passione e la determinazione c… -