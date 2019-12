Taranto | il nuovo reparto di oncologia pediatrica intitolato a Nadia Toffa

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si svolgerà venerdì prossimo, alle ore 10, nell'auditorium del padiglione Vinci dell'ospedale Santissima Annunziata di, la cerimonia di intitolazione deldi Oncoematologia, giornalista e conduttrice televisiva scomparsa lo scorso agosto. Lo conferma la Regione Puglia. Cittadina onoraria die autrice di numerosi servizi televisivi sulla situazione ambientale della città,è stata anche testimonial della campagna di vendita solidale delle magliette con la scritta "Ie jesche pacce pe te" ("io esco pazzo per te") attraverso la quale fu raccolta la somma di oltre 500mila euro destinata a rafforzare ildi Oncoematologia. Alla cerimonia interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la famiglia di, il sindaco Rinaldo Melucci, il presidente della Provincia Giovanni ...

