Taglio del cuneo fiscale | a chi spetta il bonus in busta paga nel 2020

Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il Senato ha dato il via libera aldel. Si tratta di una riduzione delle tasse sul lavoro che permetterà ai dipendenti di vedere crescere il netto della propria. È stato infatti istituito un fondo da 3 miliardi di euro per ile da 5 miliardi a partire dal 2021 con lo scopo di ridurre il caricosui lavoratori dipendenti. Ma a chi spetterà il? A quanto ammonterà?

Mov5Stelle : Con la riduzione del numero dei parlamentari abbiamo realizzato il più grande taglio ai costi della politica di sem… - serracchiani : Giustamente, la prima preoccupazione degli italiani è il lavoro e la disoccupazione. Da questi temi parta un confro… - astro_luca : @AstroDrewMorgan @Astro_Jessica @Astro_Christina AMS2: after cutting the tubes they must be isolated – a task made… -