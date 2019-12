Stop al verde ritirato al domicilio | petizione a Origgio

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di martedì 17 dicembre 2019) Lanciata aunacontro le nuove disposizioni in materia di rifiuti vegetali: l’amministrazione comunale ha deciso di interrompere la raccolta domiciliare del, rendendola su richiesta e a pagamento diretto a partire dal prossimo gennaio. Il costo annuale 2020 è pari a 3 euro a servizio per un totale di 75 euro; 35 euro per l’acquisto del secondo bidone. “E’ un servizio che esiste da sempre, per cui non capiamo come si possa toglierlo per risparmiare 50mila euro, che sono 15 euro all’anno che i cittadini pagano volentieri per comodità – rimarca il consigliere diDemocratica Domenico Ambrosini – Di fatto non ci sarà più la raccolta quindicinale ale saremo tutti obbligati a portare gli scarti deldel giardino alla piattaforma ecologica, a meno che non vorremo pagare il servizio (per altro con un nuovo contenitore fornito da Econord). Continua ...

