Stasera in TV | programmi | film | canali | cosa vedere oggi 18 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Su Rai 1 la docufiction Giorgio Ambrosoli, il prezzo del coraggio di Alessandro Celli con Alessio Boni. Alle 23.20 Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. La docufiction, una produzione Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction per la regia di Alessandro Celli, ricorda il percorso esemplare di un uomo al servizio dello Stato. Su Rai 2 secondo appuntamento con Salemme il bello... della diretta!: in scena "Sogni e bisogni". Alle 23.40 la versione rieditata di Ll'arte d'o sole, con Renzo Arbore. Ma vediamo la prima serata. "Sogni e bisogni", rappresentata per la prima volta nel 1995, è una vera commedia dell'arte che parte da un presupposto surreale: il distacco di un 'attributo' dal corpo del proprio 'proprietario'. Su Rai 3 in prima serata Chi l'ha visto?. A seguire Tg3 Linea Notte. Ma veniamo al prime time. Tra i momenti della puntata l'intervista all’autista del ...

SanDiegoOutNow : #FuoriDalCoro boom Almeno su twitter Stasera batte tutti i programmi di prima serata!! @mariogiordano5 facciamo… - GuyTotti : RT @georgienonfa: «Che programmi hai per stasera?» - carmenmarta6 : RT @reportrai3: ? Le inchieste di stasera tra poco su -