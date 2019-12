Sinisa Mihajlovic sorride con Arianna Rapaccioni su Instagram | è lei la sua forza

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 17 dicembre 2019) Forte e coraggiosa,continua a combattere accanto al suo amato. Dopo aver affrontato tante sfide sul campo da calcio, l’allenatore del Bologna sta vivendo la sua battaglia più importante. Da mesi ormai sta affrontando un ciclo di cure per sconfiggere la leucemia. Accanto a lui la moglie che non lo lascia mai solo e che, con il suo sorriso, è da sempre un punto di riferimento per l’ex calciatore.aveva vent’anni quando incontrò per la prima voltain un ristorante del Gianicolo. Erano gli anni Novanta e lei aveva da poco esordito in tv con Luna Park, programma condotto da Fabrizio Frizzi. Fra i due ci fu un colpo di fulmine che nel 1995 portò alle nozze e in seguito alla nascita di cinque figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. In questi anni, che per amore della famiglia ha lasciato il mondo ...

Eurosport_IT : Tutti con Sinisa ?? #Mihajlovic - Twiperbole : Mi sento «un fratello ed un figlio di #Bologna»: il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, ha approvato all'unan… - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Tutti con Sinisa ?? #Mihajlovic -