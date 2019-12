Serie A | la TOP e FLOP 11 della 16ª giornata | CR7 c’è sempre | Koulibaly finisce dalla

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 dicembre 2019) Si è conclusa la sedicesimadiA. Un turno che ha visto il ritorno alla vittoriaJuventus, lo stop dell’Inter a Firenze e la Lazio che, vincendo in rimonta a Cagliari, incalza le prime dueclassifica. Successo anche per la Roma. Brutta caduta dell’Atalanta a Bologna, si fermano sul pari Torino e Milan, rispettivamente contro Verona e Sassuolo. Il derby di Genova va alla Sampdoria, seconda vittoria consecutiva per il Brescia del Corini-bis, alta sconfitta per il Napoli. Inizia male l’avventura di Gattuso sulla panchina azzurra. Al San Paolo vince il Parma. Già domani si ripartirà per la 17ªcon Sampdoria-Juventus. Turno anomalo con Lazio-Verona che si giocherà il 5 febbraio. Il miglior numero uno diè Pegolo, che con le sue parate salva il Sassuolo contro il Milan. A guidare la difesa è Chancellor. Primo gol per il ...

