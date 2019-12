Rieti, su Statale ‘Appennino Abruzzese’ senso unico alternato (Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – Sulla strada Statale 17 Dell’Appennino Abruzzese, Anas ha avviato gli interventi di messa in sicurezza della scarpata stradale in localita’ Antrodoco (km 1,770) in provincia di Rieti. Per consentire i lavori il transito e’ regolato a senso unico con semaforo. Il completamento degli interventi e’ previsto entro il 17 gennaio 2020. L'articolo Rieti, su Statale ‘Appennino Abruzzese’ senso unico alternato proviene da RomaDailyNews.

