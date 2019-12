Preti pedofili | Papa Francesco abolisce il segreto pontificio per le cause di abusi sui

Leggi la notizia su corriere

(Di martedì 17 dicembre 2019) L'annuncio di Bergoglio nel giorno del suo 83esimo compleanno. I magistrati civili degli altri Paesi potranno finalmente avere accesso agli atti dei processi canonici

