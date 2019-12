Leggi la notizia su fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) La bufala del 94% dei lavori completati, l'assurda e costante pulizia dei fondali, la complicata manutenzione delle gigantesche paratoie che dovrebbero durare 5 anni sotto al mare, il disastro ambientale, le prove fallimentari: per tutte queste ragioni ildi Venezia none non potràre. Nel frattempo si sono spesi quasi 6 miliardi e la data di consegna del 2021 sembra un'utopia. In attesa di capire chi si prenderà la responsabilità di gestire un'opera monumentale della quale non si conoscono nemmeno i costi di manutenzione.

GianSlim : RT @fanpage: Perché il Mose non funziona e non funzionerà mai - jimihendrix1980 : RT @fanpage: Perché il Mose non funziona e non funzionerà mai - giorgioscura : L'importante è che il #Mose ci sia, mangi soldi, e, possibilmente, non finisca mai, così mai si chiuderà il rubinet… -