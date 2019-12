Paolo Mari | l’idraulico che si spogliò completamente davanti alle telecamere del Grande

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Era l’edizione numero del 9 delFratello quella di, l’idraulico-modello che ebbe dentro la casa un’esperienza brevissima, costellata di liti e discussioni e soprattutto ricordata per la sua decisione di spogliarsi. Nella puntata di ieri sera di Live-Non è la D’Urso,è tornato a parlare di quella esperienza a distanza di 10 anni: “Ho avuto un periodo di forte depressione, avevo un disagio sociale che ho manifestato, purtroppo,a molte persone”. Un racconto difficile, quello di. “Una settimana dopo sono stato ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio, sono stato dichiarato aggressivo. Ero diventato violento, anche se non ho mai fatto male a nessuno, solo a me stesso“. Per fortuna orasta meglio: ha una compagna e tre figli, e dopo un lungo percorso ha ...

