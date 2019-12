Operaio casertano muore a Foggia | lavorava per una ditta sannita

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoMonte Sant’Angelo – Incidente sul lavoro avvenuto verso le ore 12 di questa mattina in un cantiere situato in località Poggio del sole del comune di Monte Sant’Angelo. Un54enne della provincia di Caserta è caduto da un’impalcatura mentre stava effettuando lavori di messa in sicurezza di un muro di contenimento. L’uomo è deceduto poco dopo all’ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo a causa dei gravi traumi riportati dopo la caduta da un’altezza di circa 10 metri. Secondo quanto riportato dall’Agi, la vittimaper unadella provincia di Benevento. L'articoloper unaproviene da Anteprima24.it.

