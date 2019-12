Omicidio Sacchi | Del Grosso intercettato | “Glieli levo tutti e 70”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di martedì 17 dicembre 2019) «Ascoltami, sto con un amico mio che conosci bello fulminato…ma se invece io vengo a prendermi quella cosa che mi hai detto ieri e glielie settanta? Poi ti faccio un bel regalo…». Al Giornale Radio Rai in esclusiva l’audio dell’intercettazione in cui Valerio del, il giovane arrestato con l’accusa di aver ucciso Luca, parlando con l’amico Marcello De Propris, anche lui in prigione, dice queste parole. Secondo gli investigatori, la «cosa» cui si riferisce Delè la pistola che De Propris gli avrebbe poi dato e il riferimento ai 70 è ai settantamila euro che Anastasya avrebbe avuto con sé nello zainetto poi rapinatole mentre quella sera era davanti al pub in zona Colli Albani assieme al fidanzato Lucae ad un altro amico di lui, Giovanni Princi, anche lui agli arresti, per una compravendita, poi finita tragicamente, ...

