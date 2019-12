Nadia Toffa | la madre | "Portiamo avanti le sue battaglie"

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il primo Natale senza. Ma “lei ci sarà, c'è. La sento, ho fede”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è Margherita Rebuffoni, ladell'inviata delle Iene morta il 13 agosto scorso, a 40 anni, dopo avere lottato per 21 mesi contro un tumore. “Abbiamo parlato tanto del dopo, credeva nella reincarnazione”, continua sua. Ora, spiega Margherita Rebuffoni, “stiamo portandole sue battaglie. Forse adesso che è venuta a mancare ha più potere di quando era in vita”. I diritti d'autore di “Non fate i bravi”, il libro della giornalista uscito postumo che raccoglie i pensieri dellanei suoi ultimi mesi di vita, sono destinati infatti alla Fondazione. “Parte dei soldi che raccoglieremo andranno al Besta per la ricerca sui tumori rari e alla Santissima Annunziata di Taranto, dove il 20 dicembre il reparto di oncoematologia pediatrica ...

