Meloni: sgomenti per soldatessa suicida, vicino a famiglia e Esercito (Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – “Ci lascia sgomenti la terribile notizia della morte di Caterina Glorioso, giovane militare in servizio nell’operazione ‘Strade Sicure’. Fratelli d’Italia esprime cordoglio e vicinanza ai suoi famigliari e all’Esercito Italiano”. Cosi’ su twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo Meloni: sgomenti per soldatessa suicida, vicino a famiglia e Esercito proviene da RomaDailyNews.

