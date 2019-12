Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 17 dicembre 2019)contro la: “FaremoConsulta”. Critiche al governo anche da parte di Fratelli d’Italia. Le polemiche sullanon sono concluse, anzi. Dopo l’approvazione del provvedimento al Senato, il leader della Lega Matteoha confermato l’intenzione di voler appellarsiConsulta per i modi in cui è stata portata avanti la discussione e per la mancanza di trasparenza. Fonte foto: https://www.facebook.com/official Opposizioni contro il governo Il modus operandi e i tempi dedicati dmaggioranza di governo al parlamento per lahanno scatenato le polemiche, Anche Matteo Renzi si è voluto scusare in Aula con le opposizioni sottolineando come lo scopo non fosse quello di limitare l’attività parlamentare. La verità in effetti è un’altra e forse ancora più grave. La maggioranza ha ...

NewsMondo1 : Manovra, la ‘minaccia’ di Salvini: “Facciamo ricorso alla Consulta” -