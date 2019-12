LIVE Brescia-Nanterre 71-61 | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | la Leonessa conserva il

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 17 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-63 Abass sotto canestro ristabilisce le distanze con l’ausilio del ferro. 71-63 Grande giocata di Smith che si beve Sacchetti e si appoggia al vetro per il -8. Time-out chiesto dalla panchina diprima del rush finale. 71-61 Taylor Smith a due mani sopra il ferro. 71-59 Tre liberi messi da, due di Abass, uno dell’intramontabile David Moss. Fallo di Cordiner su Abass in tiro da 3, liberi per, secondo fallo di squadra per gli ospiti. 68-59 Cordinier dall’arco mantienea galla, time-out chiesto da Vincenzo Esposito dopo 3′ trascorsi nell’ultimo quarto. 68-56 TRIPLA di David Moss dall’angolo. Quarto giocatore in doppia cifra per la Germani. 65-56 1/2 Moss poiva a rimbalzo, 17/21 perdalla lunetta fino ad ora. Fallo di Butterfield che accenna una timida ...

