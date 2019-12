L’appello della moglie di Giovanni Borra | morto in un incidente a Puegnago | “Chi ha visto

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) "Chiedo a voi tutti una collaborazione per sapere se qualcuno hal'avvenuto adel Garda perché al momento sono l'unica testimone nonostante ci fossero tre auto quando è avvenuto l'impatto". È l'appello diffuso du Facebook da Cristina Folli, ladel 51enne, èsul colpo in uno schianto frontale tra la sua auto e quella guidata da un ragazzo di 26 anni, ferito gravemente, adel Garda, nel Bresciano. Anche il cognatovittima ha pubblicato un messaggio: "Non è giusto ammazzare un padre di famiglia cosi".

