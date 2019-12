Il cucciolo appena nato

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 17 dicembre 2019) Una bellissima boxer avevadato alla luce dei bellissimi cuccioli. Uno di questi però non riusciva a respirare, se ne accorse subito il padrone, perchéuscito dalla pancia della mamma non dava alcun segno di vita. Il padrone e la mamma delerano disperati, non sapevano cosa fare, la madre cercava di leccarlo per farlo risvegliare, il padrone provava a fargli la rianimazione cardiaca cercando in tutti i modi di farlo tornare a respirare. Passarono parecchi minuti ed ilnon si svegliava, sembrava che ormai la sua fine fosse giunta. Il padrone non si arrendeva e anche dopo parecchio tempo continuava con il massaggio cardiaco, e all’improvviso iltirò fuori la linguetta e aprì un pò gli occhi, era ancora vivo! Il padrone rimase stupefatto, ma anche ...

