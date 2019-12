Gessica Notaro dopo l’intervento | la FOTO in attesa del trapianto di cornea

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 17 dicembre 2019)una serie di cure e complicati interventi, sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato nel 2017, ha appena affrontato una delle tappe più importanti del suo percorso. Ieri sera è stata infatti sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, decisivo in vista del recupero dell’occhio in un futuro ormai sempre più prossimo. “Sono in pre-sala operatoria. Oggi non è un vero e proprio intervento però è un giorno particolare perché devono tagliare le due palpebre nel mezzo, che sono state cucite in questi due anni, per vedere che succede all’interno dell’occhio. Non è la svolta decisiva, ma ci avviciniamo. E mi sembrava giusto, visto che siamo arrivati a questo punto…”, leil delicato intervento Un intervento delicato da affrontare per, soprattutto emotivamente. Scegliendo fin dal principio di condividerlo con ...

