Frosinone | parla il ds Frara | “Il Benevento la squadra più forte del torneo”

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Il big match del prossimo turno di serie B sarà indubbiamente il confronto del “Ciro Vigorito” tra. La prima della classe riceverà la visita della terza, in una sfida che metterà faccia a faccia i campioni del mondo Inzaghi e Nesta. Undici punti separano in classifica sanniti e ciociari, un margine ampio che testimonia la bontà del cammino operato dai giallorossi fino ad ora. Un percorso che non lascia indifferente neanche Alessandro, direttore sportivo dei laziali. “Siamo pronti ad affrontare lapiùdel campionato, vediamo di che pasta siamo fatti”, sono state le parole pronunciate dall’ex centrocampista, ospite questa sera a BMovie, trasmissione in onda su ExtraTv. Al termine del girone di andata mancano ancora tre partite, dopo arriverà la sosta invernale ma soprattutto tornerà a ...

