Ex presidente del Pakistan Musharraf condannato a morte

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Perev, exdel, è statoper aver sospeso la Costituzione nel 2007. L’accusa formulata è di alto tradimento ed è stata emessa dai tre giudici della Corte speciale di Peshawar., che risiede da anni a Dubai, aveva annunciato che sarebbe tornato a Islamabad per le elezioni legislative del luglio 2020. ExdelL’exPerevè salito al potere nel 1999 con un colpo di stato e ha controllato ildal 2001 al 2008, anno in cui è stato costretto a lasciare la presidenza a causa di numerosi scandali. In particolare,venne travolto dalladella rivale, Benazir Bhutto, donna a capo dell’opposizione prima del colpo di stato. Bhutto fece ritorno innel 2007 per presentarsi alle elezioni ma non ne ebbe l’opportunità perché rimase uccisa in un attentato ...

matteosalvinimi : #Salvini: Venerdì pomeriggio il Presidente del Consiglio, pugliese, ha detto che banche italiane sono in salute e c… - MarcoBellinazzo : Irregolare votazione del presidente della Lega: dimissioni Miccichè. Inchiesta Figc: esito ignoto ma si dimette pro… - fattoquotidiano : Milano, saluto romano al corteo per Ramelli: chiesto processo per 28. Fra loro il presidente di Casapound e l’edito… -