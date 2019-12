Enea | nuovo sistema di raffreddamento per le navicelle spaziali

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 dicembre 2019) Un team di ricercatoriha testato in condizioni di microgravità un innovativodiad alta efficienza, progettato per garantire il funzionamento della sofisticata strumentazione elettronica a bordo delle. Le prove, che si sono svolte in Francia durante la 72esima campagna di voli parabolici dell’Esa, sono state condotte su sistemi avanzati di controllo termico ‘two-phase cooling’, che riescono a dissipare nella maniera più efficace il calore prodotto dalle apparecchiature elettroniche. Lo rende noto l’. “Questa tecnologia rappresenta un significativo passo in avanti rispetto ai sistemi adottati finora basati sulad aria o a liquido, che hanno dimostrato forti limitazioni in termini di massima potenza termica ‘asportabile'”, sottolinea il ricercatoreGiuseppe Zummo, del ...

ENEAOfficial : RT @arpatoscana: #Biogas prodotto dagli scarti alimentari . Enea annuncia la realizzazione di un nuovo impianto sperimentale - donatellaluisa : #ENEA ha annunciato la realizzazione di un nuovo impianto sperimentale per produrre #biogas. @arpatoscana - arpatoscana : #Biogas prodotto dagli scarti alimentari . Enea annuncia la realizzazione di un nuovo impianto sperimentale… -