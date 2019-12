Di Maio vola in Libia e parla con al-Sarraj e Haftar | vuole arrivare a un rapido cessate

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, è arrivato a Tripoli, dove incontrerà i vertici del Governo di Accordo Nazionale libico guidato da Fayez al-. Obiettivo dei colloqui è fare il punto e ristabilire rapporti più stretti con tutti gli interlocutori nel Paese nordafricano per cercare diil prima possibile a unil fuoco, dopo la nuova offensiva lanciata ad aprile dal generale Khalifa, sostenuto da Russia, Emirati Arabi, Arabia Saudita ed Egitto. Il governo di Romaperò tornare a essere anche il partner privilegiato di Tripoli, dopo l’inserimento del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, che in due incontri avuti il 27 novembre e il 15 dicembre, mentre un altro è previsto per l’8 gennaio, ha portato alla firma su un Memorandum d’intesa tra i due Paesi per lo sfruttamento delle risorse marittime e per l’assistenza militare da ...

