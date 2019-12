Curva Primavera | l’Unione Club Granata chiede le dimissioni del Questore di Torino

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 17 dicembre 2019), non si placa la polemica dopo Toro-Inter ed i relativi Daspo: l’UnioneledeldiNon accenna a placarsi la velenosa eco iniziata a rimbombare all’indomani di-Inter. E dei tafferugli in, con le due tifoserie disposte incredibilmente – come già in occasione della gara con il Napoli – l’una vicino all’altra, che ha portato a 75 Daspo a carico di tifosi. Pressoché tutti appartenenti al gruppo ultras deiHooligans. Una situazione aggravata dalla conferenza stampa deldi, che aveva spiegato l’insolito scenario giustificandolo come un “esperimento sociale”. Concetto che ha lasciato basiti i tifosi del Toro e ha indotto lo stesso De Matteis a rivedere l’affermazione. E oggi, sul tema, ha ufficialmente preso posizione ...

ILTOROSIAMONOI : Curva Primavera: il comunicato dell’Unione Club Granata - toropuntoit : Tifosi ospiti in Curva Primavera? Il #Toro frena - Lucky66A : RT @toropuntoit: Ed ora, parola al tribunale -