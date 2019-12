Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoÈ proseguito sotto i portici deldi Salerno ildei lavoratori del consorzio di smaltimento di rifiuti Salerno due. L’iniziativa di protesta ha fatto seguito alla analoga occupazione di palazzo Sant’Agostino, dalla quale però Angelo Rispoli, rappresentante sindacale è andato via senza riuscire ad ottenere un incontro perché non era presente nessuno dei rappresentanti istituzionali. A questo punto la decisione di trasferirsi sotto ildove a rispondere alle domande e alle richieste dei lavoratori e dei sindacati ci ha pensato Vincenzo Luciano, capo staff dell’amministrazione comunale. Purtroppo nessuna buona notizia: Luciano ha escluso la possibilità che ilpossa elargire €108.000 (importo dell’ultima fattura emessa dal Consorzio nei confronti del) per il pagamento degli stipendi ai 42 lavoratori “per una modifica ...

anteprima24 : ** Corisa 2, doppio presidio: dopo la Provincia, sit-in al #Comune ** - tvoggi : CORISA 2. DOPPIO PRESIDIO DEI 42 LAVORATORI ESODATI Reddito e ricollocazione lavorativa. E’ una situazione insosten… -