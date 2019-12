Coppia più longeva del mondo | sposati e felici da 80 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 17 dicembre 2019) Charlotte Curtis e John Henderson sonodal lontano 22 Dicembre del 1939. Sono passati ormai 80da quando si scambiato il loro “Si” ma sembra che nei loro cuori, niente sia cambiato. Oggi sono pronti a festeggiare le Nozze di Quercia nella casa di riposo di Austin, Texas (Usa) dove vivono ormai da tempo. Quando si sonoavevano 25 e 26: quest’anno, Charlotte ha compiuto 105, mentre John 106. Il loro amore è entrato di diritto nel Guinnes dei primati. I due sono lavivente piùdel. L’idea di nominarli per il libro dei record è venuta al nipote, Jason Free.piùdelLa, con un’età complessiva di 211, ha descritto la loro ricetta per la longevità in una frase: vivere con moderazione. In un’intervista al Washington Post, John e Charlotte hanno poi provato a ...

