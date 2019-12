Ascolti tv | dati Auditel lunedì 16 dicembre | Ognuno è perfetto debutta con 4 6 milioni

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 17 dicembre 2019) Parte bene la fiction di Rai 1 ‘’, che con la prima puntata in onda16totalizza 4.617.000 telespettatori e il 20.7% di share vincendo la serata.tv prime time Al secondo posto su Canale 5 ‘Live – Non è la D’Urso‘, con 2.080.000 telespettatori e il 13.1% di share. Al terzo posto su Rai3 ‘Report’, con 2.073.000 spettatori e l’8.9% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Natale a Casa Battista’ su Rai2 (1.270.000 spettatori, share 5.6%), ‘Pan – Viaggio sull’isola che non c’è’ su Italia 1 (1.272.000 spettatori, share 5.5%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (979.000 spettatori, share 5.4%), ‘Grey’s Anatomy’ su La7 (570.000 spettatori, share 2.5%), ‘Spectre’ su Tv8 (565.000 spettatori, share 2.8%), ...

