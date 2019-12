Apex Legends presto giocabile in terza persona?

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Sono emerse nuove fughe di notizie che indicano che la modalità ininpotrebbe essere più di un semplice easter egg, poiché sono stati scoperti suggerimenti per una potenziale nuova LTM.Dal lancio,è stato rigorosamente uno sparatutto in primache prende in prestito pesantemente il gameplay della serie Titanfall di Respawn Entertainment, in termini di meccaniche e armi.Tuttavia, altri giochi Battle Royale rivali come Fortnite e PUBG hanno entrambi modalità in(Fortnite è esclusivamente in), e sembra che Respawn stia prendendo ispirazione.Leggi altro...

