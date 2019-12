You 2 | un nuovo trailer per la serie con Penn Badgley

Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) You 2 debutterà su Netflix il 26 dicembre e ilmostra l'inizio di unamore per Joe, interpretato da. You 2, di cui è stato diffuso un, proseguirà il racconto della vita del sociopatico Joe Goldberg, il personaggio interpretato da. Il video inedito condiviso da Netflix mostra il giovane dopo il suo trasferimento a Los Angeles e l'incontro con l'affascinante Love, un'aspirante chef che fa breccia nel suo cuore e che non ama i social media, a differenza della sua ex Beck. Joe dovrà però fare i conti con il ritorno di Candace e la sua situazione potrebbe diventare davvero complicata! Sviluppata da Sera Gamble e Greg Berlanti, laYou è basata sull'omonimo romanzo ...

