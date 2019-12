Ultime Notizie Roma del 16-12-2019 ore 17 | 10

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno aumentano gli italiani che si trasferiscono all’estero e diminuiscono invece gli immigrati dall’Africa arriveranno sono i dati dell’istat nel 2018 le cancellazioni anagrafiche per l’estero sono 157000 di queste quasi tre su quattro riguarda meno immigrati italiani 117000 più 1,9% le iscrizioni anagrafiche da lettere sono circa 332 mila per la prima volta in calo rispetto all’anno precedente meno 3,2 % dopo i costanti incrementi registrati tra il 2014 e il 2017 sono dunque 816000 gli italiani che si sono trasferiti all’estero negli ultimi dieci anni oltre 73% a 25 anni e più di questi quasi 3 su 4 hanno un livello di istruzione medio alto il cane invece degli immigrati in Italia provenienti dal continente africano nel 2018 e paghi ...

