Salto con gli sci | Coppa del Mondo Engelberg 2019 | programma | orari e tv Il calendario

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ladel-2020 dicon gli sci maschile non si ferma e si appresta a spostarsi ad, in Svizzera, per la quinta tappa di una stagione ormai entrata definitivamente nel vivo in vista della Tournée dei 4 Trampolini. Si preannuncia una tre giorni di grande spettacolo sul trampolino elvetico HS140, con Ryoyu Kobayashi che proverà a difendere la leadership in classifica generale da un Stefan Kraft in grande crescita. Ildel fine settimana si aprirà venerdì 20 dicembre alle ore 18 con le qualificazioni per una gara-1 che andrà in scena sabato 21 dicembre alle ore 16.00, mentre domenica 22 si disputeranno a partire dalle ore 13.30 qualificazioni e poi la seconda gara individuale. Tutte le gare disaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player, di seguito ilcompleto dell’intera ...

