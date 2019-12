Ruby Ter | la teste Ambra Battilana | i dettagli sulla “cena elegante” ad Arcore

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Parliamo del processo tuttora in corso,Ter, che tra i suoi imputati – 28 in tutto – vede anche Silvio Berlusconi. A parlare oggi, in aula, una dellechiave del processo:, tra le ragazze che presenziarono ad una delle “cene galanti” in quel di: “Subito, non l’ho riconosciuto“ Un raccontoato quello di, una delle ragazze che quella lontana sera del 22 agosto del 2010 si trovava ad, a casa dell’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Una di quelle “cene galanti” su cui ancora si indaga e per le quali, in ambito processuale, laè unachiave. Questa mattina la ragazza che oggi vive lontano dall’Italia, negli Stati Uniti, ha parlato per circa 6 ore di fronte ai giudici della settima sezione penale raccontando quanto da lei visto e sentito quella sera del 2010, nel pieno di una ...

