Ruby ter | Ambra Battilana | “Berlusconi? All’inizio non l’avevo riconosciuto Alcune

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Ho visto ragazze che volevano compiacerlo per motivi lavorativi, era un abuso di potere indiretto”.è una delle teste chiave nel processoTer che vede come imputati 28 persone tra cui Silvio Berlusconi per reati come corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Questa mattina ha parlato per oltre sei ore di fronte ai giudici della settima sezione penale del per raccontare quella sera del 22 agosto 2010 quando partecipò a una delle “cene eleganti” nella villa di Arcore del leader di Forza Italia:non lo riconobbi, pensavo fosse qualcuno che lo impersonava, ma poi vidi le altre ragazze che lo chiamavano Presidente e allora capii” ha raccontato in aula. “Cantavano l’inno di Forza Italia “Meno male che Silvio c’è” e venivano palpeggiate e toccate” ha raccontato la donna che nel 2012 lasciò l’Italia per lasciarsi alle spalle quelle vicende. Oggi vive ...

