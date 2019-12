Omicidio Luca Sacchi | rinviata la decisione del Riesame su Anastasiya

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ladelsu Princi e. Depositato un video inedito. Un amico: “Quella sera i tre stavano facendo una cosa di poco lecito”. ROMA – Ladelsull’annullamento dell’obbligo di firma da parte di. I giudici si sono riservati di decidere in attesa di valutare i nuovi elementi che sono stati presentati nella giornata di lunedì 16 dicembre 2019. In particolare agli atti è stato depositato un video di quella sera. Il filmato è stato ripreso dalle telecamere del pub e si vede Giovanni Princi passeggiare insieme ad altre due persone sul marciapiede opposto alla tragedia. Il momento dello sparo non è stato ripreso ma si nota la corsa del fermato verso l’amicosubito dopo l’esplosione dei due colpi. La ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti e nelle prossime ore ci potrebbero ...

