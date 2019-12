Ognuno è perfetto | tutto sulla serie Rai che rovescia gli stereotipi sulla Sindrome di

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Da lunedì 16 dicembre arriva su Rai1 latv in tre puntate ''. La fiction con Cristiana Capotondi, Edoardo Leo, Gabriele Di Bello e Alice De Carlo narra una bellissima storia d'amore e di amicizia, con un messaggio molto importante: abbattere glie permettere ai ragazzi con ladi Down di essere indipendenti.

Raiofficialnews : “Lui sa che la strada per ritrovare il suo grande amore e conquistare la sua libertà è ancora lunga, ma sa anche ch… - Aldo_Carlotto : Sono curioso di vedere come è stata girata la Fiction 'Ognuno è perfetto', dove il cast quasi per intero è composto… - infoitcultura : Ognuno è perfetto su Rai 1: anticipazioni prima puntata -