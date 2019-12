Nerola | ritrovati mamma e figli scomparsi

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una vicenda davvero singolare è avvenuta nel pomeriggio di ieri domenica quattordici dicembre, a, in provincia di Roma. Una, insieme ai suoi treè sparita nel nulla, il più piccolo ha solamente quattro mesi. Dopo diverse ore, sono statie sono tutti in ottima salute. Un evento incredibile, che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi. Tutti infatti ne sono rimasti sorpresi da come si sono svolti i fatti e da ciò che è accaduto in quelle ore. In base alle informazioni che sono state rese note, era il primo pomeriggio di ieri, quando la donna, molto probabilmente a causa di una discussione molto accesa con il marito, si è allontanata volontariamente. Aveva portato con sé i suoi tre, il più piccolo di soli quattro mesi ed il più grande di otto anni, secondo le testimonianze è stata vista uscire dal paese, dalla gente del posto. Dopo questo, di ...

