Milano | il Villaggio di Natale è un incubo | si paga a prezzo pieno | ma è costruito a metà

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il “Sogno del” rischia di finire in tribunale, con una class action che potrebbe coinvolgere migliaia di persone. Ilnatalizio all'ippodromo di, che prometteva un mondo incantato abitato da elfi, renne e creature fantastiche, si è rivelato una delusione. Molte famiglie infuriate hanno protestato dopo aver scoperto che l’enorme area del parco era in realtà mezza vuota, con decorazioni sparute e provvisorie, cantieri aperti e fango, strutture traballanti e un clima ben poco natalizio. Tutta colpa del maltempo, si giustificano gli organizzatori, che ammettono: ilnon è stato completato e “siamo al cinquanta per cento di quello che avremmo voluto mettere". Ma il parco è stato comunque aperto, a, senza informare la clientela del cambiamento. "È stato venduto un prodotto con una pubblicità ingannevole", attacca il Codacons, che sta preparando ...

