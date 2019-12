Mediapro | no offerta senza governance stabile in Serie A

Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nessuna nuovada parte diper i diritti tv dellaA e trattativa al momento chiusaunain LegaA. È quanto filtra da ambienti vicini al gruppo spagnolo, che quindi domani, nel corso dell’assemblea dei club della massima, non presenterà alcuna nuova proposta. L’ultimadi … L'articolo, noin

sportli26181512 : #Media #Notizie Mediapro, niente offerta senza governance stabile in Serie A: Nessuna nuova offerta da parte di Med… - CalcioFinanza : Mediapro, nessuna nuova offerta senza governance stabile in Serie A - filippo898 : RT @capuanogio: Offerta di #Mediapro da 1,283 miliardi di euro a stagione per la #SerieA, da oggi la Lega analizza la proposta ed entro un… -