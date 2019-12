Maradona al San Paolo per Napoli-Barcellona | la richiesta dei tifosi a De Laurentiis

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilnon è stato certo fortunato al sorteggio di Nyon visto che ha pescato ilnegli ottavi di finale della competizione europea. Una sfida da Santutto esaurito, condito da una prima volta storica: Messi nel tempio che fu di. Lo stadio partenopeo, che ha visto le gesta del Pibe de Oro, ospiterà anche il sei volte pallone d’oro. Una prima assoluta per il talento argentino paragonato, da tutti, proprio a El Dies per il suo talento. Al Sanil 25 febbraio 2020 idelsperano di rivedere anche Diego e sui social è partita unada parte di Marco Azzi, giornalista di Repubblica, alla società di Aurelio De: “Cara SSC, lo invitiamoal Sanper?”. Consugli spalti può succedere di tutto, anche i miracoli. L’ultima ...

