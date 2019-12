Manovra | il Senato dice sì alla fiducia al maxiemendamento | 166 voti favorevoli | 128

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilha dato il via liberasulla legge di bilancio con 166 sì e 128 no. Gianluigi Paragone, esponente del M5s, come annunciato ha votato no. Ora si svolgerà il Consiglio dei ministri che varerà la nota di aggiornamento al bilancio che sarà poi votata dall’aula di Palazzo Madama. Il Cdm si svolge nella sala del governo del, dove è arrivato anche il premier, Giuseppe Conte. Il via libera è arrivato arriva dopo una giornata convulsa in cui Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ha chiesto il voto di. A quest’ultimo si è arrivati solo dopo che il l’esecutivo ha recepito le modifiche richieste dRagioneria Generale dello Stato e ha preso atto delle inammissibilità decise dpresidente delMaria Elisabetta Casellati. In mattinata l’aula aveva fatto da scenografia a uno scontro tra maggioranza e ...

