LIVE – Sorteggio Champions League | ecco chi può pescare il Napoli | inizio alle ore 12 00

(Di lunedì 16 dicembre 2019)chi puòilOre 11.50 – Tutto pronto per ildi, che inizieràore 12.00. Vedremo chi ilpescherà dall’urna di Nyon per questi ottavi di finale. Ricordiamo che gli azzurri non sono teste di serie, essendo arrivati secondi nel proprio girone. Di conseguenzale squadre che possono essere pescate: Barcellona Manchester City Bayern Monaco Lipsia Valencia Psg PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Iezzo: “Ancelotti? Mi dà più fastidio l’ipocrisia che sento nella piazza napoletana” Mercato– Il futuro di Dries Mertens è inglese La Repubblica – Gattuso, dopo la sconfitta a cena con ADL e subito al lavoro a Castel Volturno Instagram, messaggio emozionante di Marco Insigne per il fratello: “So come ti senti, ne ...

