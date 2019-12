Le città dove si vive meglio in Italia nel 2019

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tra le cittàsiinnelvince Milano, anche quest'anno. Parliamo della classifica stilata da Il Sole 24 Ore, Qualità della vita, che quest'anno, in occasione del trentennale, ha molti più parametri di valutazione. L'ultima classificata, quest'anno, è Caltanissetta. Dietro il capoluogo lombardo, che bissa il risultato dell'anno scorso, si confermano le province dell'arco alpino: vanno sul podio Bolzano e Trento. Roma è al 18°posto, ma risale tre posizioni rispetto all'anno scorso. Milano beneficia tra l'altro, come evidenziato da altri studi – ultimo in ordine di tempo il rapporto Censis – un effetto di attrazione che fa crescere la popolazione residente contrariamente a quanto avviene oggi in molti capoluoghi (e regioni) d'in calo demografico. Tra i punti a ...

