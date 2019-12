La manovra incassa la fiducia al Senato Ma Renzi chiede un cambio di passo

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 17 dicembre 2019) Il via libera delallaarriva con 166 voti a favore. Un buon risultato per il governo che vede aumentare i voti della maggioranza: erano 164 quando palazzo Madama ha votato per il Mes, sono due in più oggi. Tuttavia lo stato di salute dell'esecutivo non permette ottimismi. Anche oggi, in una giornata che avrebbe dovuto far registrare solo commenti entusiastici per l'aver scongiurato l'aumento dell'Iva, non sono mancati distinguo e prese di posizione critiche. Matteo, in particolare, ha prima fatto sapere che il governo può stare tranquillo fino a dopo le feste, "se ne riparlerà il 7 gennaio". E poi, intervenendo in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto, ha sottolineato che, nonostante il via libera da parte sua e del suo partito, Italia Vivaundial governo. I punti critici della, per iani, sono sempre la ...

